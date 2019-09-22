更多編輯台推薦新聞：
因戰爭遲來60年的婚禮 8旬阿公替妻披白紗圓夢
生活

因戰爭遲來60年的婚禮 8旬阿公替妻披白紗圓夢

回望網路文學這些年──須文蔚專訪
文化

回望網路文學這些年──須文蔚專訪

曾在台讀高中 秘魯前外長夫人：台援助全球超越邦交
政治

曾在台讀高中 秘魯前外長夫人：台援助全球超越邦交

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

北市府：紐約家具八德店違規使用 從重處分

最新更新：2019/09/22 16:00

（中央社記者黃麗芸台北22日電）時代力量立委黃國昌指紐約家具設計中心八德店違建，卻透過政客撐腰等；台北市建管處說，針對業者營業範圍未詳實申報公安和違規使用事項，均依法開罰，後續從嚴查處。

新頭殼報導，黃國昌今天爆料，紐約家具設計中心位在台北市八德大樓的店面罔顧公安風險，違法建置賣場，即使被認定違法違建，建管處已排定的拆除卻莫名取消，痛批不肖業者長期透過政客撐腰來包庇非法。

對此，台北市建管處下午發布新聞稿表示，位於台北市中山區八德路二段260號地上一樓至地下三層的紐約家具設計中心八德店，被人檢舉地下第二層挑空區域增加樓地板，經民國104年受理檢舉後，便立即派員勘查，並確認違建屬實、排定拆除。

建管處說，台北市議會後續共計召開4次協調會，並認為此案屬程序違建，要求給予補照並暫緩拆除。

同時，業者委託建築師依法檢討地下第二層增加樓板部分完成補照程序，取得變更許可後，核准其竣工時間至108年10月28日，依法可申請竣工展期6個月，後續竣工申請將依法審查。

建管處指出，由於業者未將實際營業範圍詳實辦理公安申報，僅申報一樓公安，另涉及地下層違規使用及申請變更使用執照範圍先行使用等，均屬嚴重違規事項，依建築法從重裁處，共計開出3張罰鍰處分併依都計法進行第一階段裁罰，後續均嚴格控管從嚴查處。（編輯：李亨山）1080922

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報