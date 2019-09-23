因應陸客減少 盧秀燕：努力突圍連結其他國家

（中央社記者郝雪卿台中23日電）因應陸客減少，台中市旅館住房率下降，台中市長盧秀燕今天指出，現在大環境非常不好，兩岸關係又受衝擊，市府還需要努力突圍，跟其他國家繼續連結。

針對台中市旅館住房率下降，且傳出有多家商旅、旅館求售，盧秀燕上午出席國際扶輪社3461地區總監及幹部拜會活動後，接受媒體訪問時，說明陸客來台減少台中的因應方式。

盧秀燕表示，現在大環境非常不好，原因包括全球經濟景氣不好，加上現在兩岸關係又受衝擊，所以陸客來台的人數破了有史以來最低，聽說一個月約900多人，跟過去一個月進來幾萬人相比降低很多。

盧秀燕認為，大環境這麼不好，地方政府需要努力「突圍」，這段時間必須跟其他國家繼續連結，因此市府最近促成了台中市跟韓國釜山、日本鳥取直航，同時也不斷進行其他拓點，甚至包括亞洲、歐美等其他國家，目的就是要突破大環境經濟不景氣以及陸客急遽下跌的情形。

她指出，突破需要花時間，所以市府正努力想辦法跟其他國家連結，取代所流失的陸客，提升其他國家來台觀光人數；另一方面，也不斷舉辦重大節慶活動，吸引國內的或是全球的遊客到台中市來。

盧秀燕說，因為兩岸的關係，市府很早就已經發現今年的大環境及明年大環境會不好。所以市府今年第一次舉辦台中購物節，績效非常好，接著又繼續爭取舉辦台灣燈會，目的就是要讓國內外遊客到台中市來，市府持續努力來抵消經濟不景氣及陸客下滑造成的衝擊。（編輯：林沂鋒）1080923