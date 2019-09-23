杜絕浪費 澎湖離島裝電表比照台電收費

（中央社澎湖23日電）針對花嶼等離島柴油發電機油料不正常流失，澎湖縣長賴峰偉今天主持主管會報表示，未來各離島將全面裝設電表，比照台電電費標準收費，杜絕浪費；同時縣府已移送檢調追查是否有貪瀆情況。

建設處長洪慶鷲在會議中表示，馬公市桶盤嶼、望安鄉東嶼坪、西嶼坪、東吉嶼及花嶼島等離島都是自營發電，每年均由縣府向中央爭取補助，並由鄉公所進行操作及維護管理作業，每年由台電公司補助新台幣1000萬元及縣府自籌1000萬，共2000萬元補助公所營運。

洪慶鷲表示，因島上發電機管理維護人員技術專業度不足，發電機效能不彰，常遭人損壞，另鄉公所對於柴油購置數量及實際使用量未有詳實控管，且僅針對用戶收取用電基本費每月100元，未落實按表收費的使用者付費精神，導致107年度營運虧損高達3000萬元。

洪慶鷲表示，建設處已指派專人加強督導，包括建立電廠儲油槽周圍設置監視攝影機、設置用戶電表、修復四離島碼頭油量計量表、油水分離開關上鎖及統計每月採購用油日期、儲油槽進油量，並由現場管理員每日統計儲油槽出油量，控管每日用油，改善目前管理機制，電表安置完成後，比照台電標準收費，基本費每月115元、每度電收取2.3元。

賴峰偉表示，東嶼坪、東吉島已裝設電表，在台電未接管前，縣府將先行於花嶼裝設電表，以了解各用戶用電情況，後續將要求所離島用戶逐步裝設電表，解決亂象。

賴峰偉說，花嶼柴油發電機油料傳出大量不合理消耗，以及油槽計油器屢遭打破，有人謀不贓疑慮，嚴損政府照顧離島居民美意，全案已由政風處移送檢調，縣府也補助望安鄉公所裝置監視器經費，後續將督促望安鄉公所加速裝設監視器，嚇阻非法行為。（編輯:黃世雅）1080923