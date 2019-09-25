台南孔廟整修未完成 9/28祭孔取消拔智慧毛

（中央社記者張榮祥台南25日電）全台首學台南孔廟每年9月28日祭孔以拔智慧毛最受注目，但大成殿因民國105年小年夜強震出現結構性損傷，去年開工整修，今年雖依往例祭孔，但考慮殿內安全，拔智慧毛活動取消。

財團法人台南市孔廟文化基金會今天宣布取消今年9月28日祭孔後的拔智慧毛活動，基金會人員說，因大成殿整修尚未完成，殿內還有鷹架等物，空間有限，在顧及安全的考量下，取消拔智慧毛活動。

台南孔廟是全台祭孔時、少數仍依循古禮宰殺牛、豬、羊三牲祭拜的孔廟，祭孔後的拔智慧毛是祭孔的高潮，不少人在天色未亮到場觀禮，目的就是要拔智慧毛，基金會人員說，今年春祭已取消一次，秋祭再取消。

台南孔廟大成殿的整修，去年6月開工，並於同年9月秋祭後正式動工，預定今年底完工，大成殿中的清朝歷代皇帝賜匾，則已運到鄭成功文化館展出，待大成殿修復後再掛回原位。

台南孔廟創建於300多年前的明鄭時期，是全台第一座孔廟，9月28日教師節祭孔是孔廟每年最重要的節慶活動，拔智慧毛主要是拔取祭祀黃牛的耳朵、眼睛及眉心的毛，有「耳聰目明」之意。（編輯：張芷瑄）1080925