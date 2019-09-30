超萌卡娃伊 澎警犬隊新增姐妹花

（中央社澎湖縣30日電）澎湖縣政府警察局警犬隊最近新添了「LuLu」、「YoYo」2隻姐妹花小幼犬，超萌可愛，未來將培訓成為警局第三代緝毒犬生力軍。

澎湖縣政府警察局表示，屬任務編組的警犬隊隸屬保安警察隊轄下，最近新添了「LuLu」、「YoYo」2隻姐妹花幼犬，是由警犬隊中的拉不拉多種的「Luoky」產下，分別以媽媽的英文字母前、後兩字來命名，姐姐是露露（LuLu）、妹妹是幼幼（YoYo）剛在上個月才滿月，並正式亮相，超萌模樣令人喜愛。

警察局長楊鴻正對警犬隊自行繁殖培育幼犬，突破零成長目標，讓警犬隊後繼有警犬接棒，培訓執行勤務給予肯定。

澎湖縣警局指出，警犬隊現有緝毒犬16隻，其中包括7月才除役的「歐弟」仍在隊上安養外，另有6隻經警政署保三總隊檢測合格的緝毒犬，其餘為第二代。至於「LuLu」、「YoYo」這對姐妹花屬最幼齒的第三代，目前隨警犬隊的大哥哥、大姐姐們一起生活、訓練。(編輯:孫承武)1080930