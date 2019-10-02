新北希望萌芽計畫 助750名弱勢生學習

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市府教育局今天發布「希望萌芽助學計畫」，提供高中、國中、國小共750名弱勢學子，一整年免費補教學習資源。市長侯友宜特別頒發感謝狀，期許更多人一起點亮學子的希望。

侯友宜今天頒發感謝狀給新北市補習教育策進會，及新北市補習教育暨品保協會，感謝協會支持市府的「希望萌芽助學計畫」，自10月至109年6月，提供國小到高中弱勢家庭學童申請學習資源。

侯友宜表示，新北弱勢學生除學雜費減免、溫馨助學圓夢基金及課後照顧服務班補助外，今年與補教團體合作，讓教育資源無限延伸，守護弱勢學子。

補習教育策進會理事長陳春香表示，透過「希望萌芽助學計畫」關懷弱勢，未來將持續將愛與溫暖散播到社會角落。

補習教育暨品保協會理事長王中鼎表示，樂於加入行善行列助學子圓夢，也相信這些孩子有能力助人時，一定也會發揮力量讓愛循環。

教育局說，「希望萌芽助學計畫」提供弱勢學童一整年全額免費補教學習資源，課程內容有圍棋、音樂、珠算、舞蹈、美術、烹飪、作文、英文、數學等，讓學生充實生活知識，學習實用技能。

教育局表示，符合低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭及經濟弱勢兒童，及少年生活扶助等資格者，可至新北社會教育資源網https://lll.ntpc.edu.tw查詢相關資訊並向各補教團體提出申請。（編輯：張銘坤）1081002