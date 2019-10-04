中部空氣品質不良 彰化啟動緊急應變

（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）今天中部空氣品質為紅色警示等級，彰化縣政府環境保護局啟動緊急應變作業，並提醒民眾外出戴口罩、減少戶外劇烈活動。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網資料，彰化縣「線西」、「彰化」測站AQI分別達到157、156，對所有族群不健康，天空一片灰濛濛，當地學校依應變作業將體育課移到室內進行，校園也懸掛空污旗警示，還有學生雖在室內上課，但仍戴著口罩以免呼吸道不適。

環保局發布新聞稿表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，沿海受渦流影響，水平擴散條件較差，污染物易累積，中部空品區為紅色警示等級，彰化縣啟動空氣品質不良緊急應變作業，提醒民眾外出加強防護，並減少戶外劇烈活動。

環保局指出，緊急應變機制通報轄內公、私場所執行自主管理、營建工地加強物料覆蓋、灑水等防制措施，並派稽查員抽查公、私場所防制設備及營建工地，加強取締露天燃燒及高污染車輛，重要路口也執行車輛怠速稽查，並洗街減緩空氣品質進一步惡化。

環保局表示，彰化縣與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含台中火力發電廠已啟動友善降載，減緩中部空氣品質惡化。

環保局提醒，民眾應加強個人健康防護，若需外出建議搭乘大眾運輸工具並戴口罩；民眾若發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，可撥公害陳情專線0800-066666由環保局處置。（編輯：黃世雅）1081004