更多編輯台推薦新聞：
班克西描繪黑猩猩主宰國會畫作 拍出3.7億高價
國際

班克西描繪黑猩猩主宰國會畫作 拍出3.7億高價

影片／台灣造型師巧搭 黑熊吃滷肉飯登上時尚雜誌
文化

影片／台灣造型師巧搭 黑熊吃滷肉飯登上時尚雜誌

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
港府擬立法禁止蒙面 下午3時可能揭曉
首頁 / 地方

全運會聖火到金門 期許選手為縣爭光

最新更新：2019/10/04 13:14

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）108年全國運動會聖火今天到金門，金門縣副縣長黃怡凱從全運會聖火組組長林祺文手中接下聖火後，金門聖火隊展開各鄉鎮聖火傳遞。黃怡凱期許選手為金門爭光。

全運會19日到24日在桃園市登場，聖火傳遞9月30日在桃園市舉行母火引燃儀式後，陸續傳遞到全台各縣市，今天跨海來到離島金門。全運會聖火組組長林祺文上午帶領團隊將聖火傳遞到金門縣政府廣場，金門縣副縣長黃怡凱率本地選手迎接。

黃怡凱接棒後，再引燃聖火給金門聖火隊。熱愛運動的黃怡凱學生時代擅長100公尺、200公尺短跑，並踢足球、打籃球，他期許選手拿出最好的表現，為金門爭光。黃怡凱32年前擔任縣府科員時曾陪同參與聖火傳遞，他說，也許今天的聖火隊成員中以後會出縣長或副縣長，將聖火精神一代傳一代。

金門聖火隊接著展開聖火傳遞，依序傳遞到金湖鎮市街、金寧鄉頂堡、經慈湖、金門高中，再傳到金城鎮市街。縣府教育處表示，全運會有35項運動賽事，金門縣代表隊114人將參加田徑、競技體操、籃球、羽球、桌球、網球、舉重、跆拳道和傳統龍舟9項賽事。

全運會聖火7日返抵台灣後，將再傳遞到其他縣市，17日返回桃園市，18日最後壓軸時進入桃園市縣立體育場，在賽會聖火台引燃。揭開天的108年全國運動會。(編輯:孫承武)1081004

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報