深夜傳拖地鐵鍊聲 動保團體搶救遭夾黑狗

高雄興達港附近民眾通報經常於深夜傳出鐵鍊聲，經台灣動物緊急救援小組追查，原來是一隻黑色流浪犬遭捕獸夾夾住傳出的拖地鐵鍊聲，5日帶回市區動物醫院急救。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 108年10月5日

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄興達港附近民眾通報經常於深夜傳出鐵鍊聲，經由台灣動物緊急救援小組追查，原來是一隻黑色流浪犬遭捕獸夾夾住傳出的拖地鐵鍊聲，今天趕往救援帶回送醫。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，讓附近居民心驚的原來是流浪犬拖著捕獸夾鐵鍊的聲音，牠的腳拖著一只捕獸夾與長鐵鍊，且不時痛得哀鳴。

台灣動物緊急救援小組獲報後，今天清晨趕赴現場搜尋並展開搶救行動，顧及傷犬及救援人員安全，隨行的獸醫師決定先以吹箭鎮定傷犬後，再靠近傷犬救援，帶回市區動物醫院急救。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成表示，傷犬左前腳掌遭捕獸夾緊扣，先於現場拆除獸夾後，再後送至市區的動物醫院急救；傷口狀況雖非嚴重，但仍需觀察血流是否順暢，才能確認能否免除遭截肢命運。

倪京台說，雖然政府與民間團體不斷宣導禁用捕獸夾，但類似案例仍未減少；高雄地區如六龜、甲仙、旗山一帶，仍頻傳捕獸夾夾傷流浪貓狗情況。使用捕獸夾致動物死傷將面臨罰責，呼籲民眾不要再使用這種殘忍血腥的殺戮工具。

依高雄市動物保護自治條例，任何人未經主管機關許可，不得持有捕獸夾，違者可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰並得按次處罰：使用捕獸夾造成動物傷害和死亡，設置人違反動保法將送辦處以刑責和重罰。

高雄市動保處則經常不定期派人巡查店家是否製造或販售捕獸夾，也不定期大規模搜山巡查及解救遭夾的貓狗等動物。（編輯：黃世雅）1081005

高雄興達港附近一隻黑色流浪犬遭捕獸夾夾住，台灣動物緊急救援小組5日前往發現，傷犬左前腳掌遭捕獸夾緊扣，先於現場拆除獸夾後，再後送至市區的動物醫院急救。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 108年10月5日