感念李光前殉國70年 珍惜得來不易和平

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）今年是古寧頭戰役70週年，金門縣各界今天到李光前將軍廟，向在這場戰役中身先士卒的李光前致意。縣長楊鎮浯說，古寧頭戰役奠定台海70年格局，盼大家珍惜這得來不易的和平。

紀念古寧頭戰役暨李光前將軍殉國70週年，李光前廟管理委員會9月底就以傳統特色市集揭開紀念活動序幕，重頭戲的獻匾儀式今天登場。

金門縣長楊鎮浯、縣議會議長洪允典、金寧鄉長楊忠俊陸軍官軍學校校友總會總會長胡筑生、金防部副指揮官古勝文等人獻祭並獻匾。隨後眾人圍立桌前點亮和平燈，祝願金門四境平安，兩岸永久和平。

楊鎮浯致詞表示，今年適逢古寧頭戰役和李光前廟70週年，所代表的不僅是一場金門戰役或是金門一個宮廟的慶典，而是代表這是奠定台海70年格局的重要歷史轉捩點；在今天兩岸局勢這麼緊張情勢下，到李光前廟參拜尤其有意義，希望大家珍惜這得來不易的和平。

感念李光前保鄉衛國精神，金門軍民擇定農曆9月初8做為李光前的殉國紀念日，每年都會在這天作醮。今年適逢戰役70年，湧進廟裡參拜的鄉親更甚往年，現場有金寧中小學大鼓隊、金鼎國小扯鈴隊、古寧國小小提琴湖埔國小跳繩隊表演。

民國38年10月25日爆發的古寧頭大戰，共軍1萬多人渡海侵犯金門，國軍迎頭痛擊，奠定台灣多年的安定。時任國軍第14師42團團長的李光前在西浦頭一帶率軍隊反擊時，壯烈成仁，得年32歲。

李光前，湖南平江人，民國6年生，陸軍軍官學校16期畢業。民國38年古寧頭戰役期間，李光前衝鋒陷陣，英勇殉國。感念他奮勇殺敵，守護疆土，金門鄉親在西浦頭北郊他殉難處建廟，尊封他為「金門守護神」。(編輯:孫承武)1081005