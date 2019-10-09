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因應蘇花改車潮 花蓮縣府擬增停車場

最新更新：2019/10/09 15:52
蘇花改108年元月將通車，國道客運預計同步進駐，花蓮縣議員楊華美（右2）9日召集縣議員莊枝財（左起）、黃馨、李正文、張懷文（右）及縣府相關單位等召開專案會議，規劃增設站前地下停車場，搭配市區客運，疏散車站人潮。中央社記者張祈攝 108年10月9日
蘇花改108年元月將通車，國道客運預計同步進駐，花蓮縣議員楊華美（右2）9日召集縣議員莊枝財（左起）、黃馨、李正文、張懷文（右）及縣府相關單位等召開專案會議，規劃增設站前地下停車場，搭配市區客運，疏散車站人潮。中央社記者張祈攝 108年10月9日

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）蘇花改明年元月將通車，國道客運預計同步進駐，臨時轉運站比鄰火車站，因應車輛增加，花蓮縣政府規劃郊外停車場，以及增設站前地下停車場，搭配市區客運，疏散車站人潮。

縣議員楊華美召集議員李正文、黃馨、張懷文、莊枝財、鄭寶秀、蔡依靜等、縣府觀光、建設、地政處、觀光業者、學者、環保團體等單位，上午跨部會召開專案會議。

觀光處交通科長張筱雲簡報前期轉運站及短中長期面向，盤點花蓮現有停車格約5167格，蘇花改通車後停車需求將突破9000車次，規劃增設站前地下停車場及郊外大型停車場增加車位。

張筱雲指出，2處郊外四維段、福德段停車場容納量可達約600輛小客車車位，搭配新闢的4條客運接駁、智慧公車站牌、智慧停車引導，鼓勵民眾車停郊外，搭大眾運輸工具到車站，減少車站周邊壅塞問題。

楊華美指出，花蓮火車站每天約3萬人次進出，蘇花改通車後國道客運，蘇花改通車轉運人數增加，轉運站設置不該只是硬體建設，也應配合觀光客、民眾使用習慣。

國立東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛指出，應以觀光、居民需求角度設計，除了車輛通行，也應顧及步行民眾，一邊走路一邊觀光，讓城市本身就是景點。

觀光業者賴威任指出，火車站進出乘客量大，未來還要加上轉運站乘客，原本車輛進出就大，停車位又建置在車站周圍，車量、人潮都集中在花蓮火車站，疏散能量有限。

專案會議與會民眾發言踴躍，因涵蓋面向廣泛，不是單一觀光處交通科能彙整。會中決議，建議縣府應成立統一單位，處理蘇花改通車後交通、停車應變小組，統整各方意見，觀光處儘速安排會勘。（編輯：方沛清）1081009

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