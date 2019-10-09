金門紀念朱熹誕辰 副縣長黃怡凱勉子弟勵學

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）為紀念南宋理學大儒朱熹889歲誕辰，金門縣副縣長黃怡凱今天率各局處主管到朱子祠致意，緬懷朱熹對金門的教化，期許金門子弟傳承儒家道德文化並努力向學。

由於今年朱熹誕辰農曆9月15日（國曆10月13日）適逢國慶連續假期，金門縣政府今天提前舉行朱子聖誕祭典，由黃怡凱擔任主獻官，縣府各局處主管陪同。祭典遵循古禮進行，奏樂、上香、獻花、獻爵、獻花、獻果並宣讀祝文，儀式簡短莊嚴。

黃怡凱表示，相傳朱熹在同安主簿任內曾到金門講學，對金門教化有功；金門各界感念他的德澤，每年朱子誕辰時以慎終追遠精神表達敬意，期許金門子弟代代相傳儒家傳統道德文化並苦學勵學。

金門文史專家表示，朱熹在南宋紹興23年（1153年）任同安縣主簿，相傳任內曾渡海到同安縣所的金門，創設金門最早的燕南書院，教育學子。金門原本讀書風氣鼎盛，接受朱子教化後，更是弦歌不輟，明清之後進士輩出，因而有「海濱鄒魯」美譽。

為感念恩澤，鄉人在浯江書院設祠供奉朱熹。金門舊有燕南、浯洲、金山、浯江4大書院，浯江書院是碩果僅存的一座。浯江書院位在金城鎮珠浦北路，建於清乾隆45年（1780年），前為儀門，中為講堂，後為朱子祠。

浯江書院在民國時期先後作為浯江小學、金城鎮公所、圖書館和社教館，已升格國定古蹟。現在的浯江書院在民國95年修改建完成，外牆東側置「學規」（博學之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之），西側置朱熹墨寶「循理保家，讀書起家，和順齊家，勤儉治家」。（編輯：謝雅竹）1081009

金門縣政府提前舉行朱子聖誕祭典，縣府官員9日前往浯江書院後方的朱子祠，向南宋理學大儒朱熹致意。浯江書院建於清乾隆時期，現為國定古蹟，外牆西側置朱熹墨寶。中央社記者黃慧敏攝 108年10月9日