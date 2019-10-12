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新竹市典藏入校園活動 10所學校變微型美術館

最新更新：2019/10/12 15:26
新竹市文化局推出「典藏入校園」活動，精選以「東門城」為主題的畫作及李澤藩美術館典藏作品，以數位複製輸出形式陸續到10間學校展出，讓校園化身為微型美術館。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年10月12日
新竹市文化局推出「典藏入校園」活動，精選以「東門城」為主題的畫作及李澤藩美術館典藏作品，以數位複製輸出形式陸續到10間學校展出，讓校園化身為微型美術館。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年10月12日

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市文化局推出「典藏入校園」活動，精選6件以「東門城」為主題的館藏及李澤藩美術館典藏作品，以數位複製輸出形式陸續進入10所學校，化身微型美術館。

新竹市文化局今天發新聞稿表示，文化局現有347件典藏品，此次辦理典藏入校園活動，除了先以東門城為主軸精選6件，也邀請了典藏研究專家深入調查、詮釋這些典藏作品。

文化局指出，此次以專家的研究內容為基礎，舉辦2場教師工作坊，並針對不同年齡層孩子設計3款「典藏學習包」，從中認識藝術家、典藏品的構圖和色彩、欣賞東門城建築脈絡，讓學子們對典藏畫作能有更深入印象與見解。

新竹市文化局長黃竫蕙於新聞稿中指出，「典藏入校」活動展出作品為典藏藝術家李澤藩、蘇秋東、陳在南、蔣瑞坑、何肇衢及王昭堂以「東門城」為主題的畫作，透過數位複製典藏畫作的近距離觀看，引領師生前往新竹市美術館欣賞真跡，讓藝文資源與學校資源相互結合運用。

黃竫蕙表示，「典藏入校園」活動將分為2個梯次，第1梯次展出學校為大庄國小、西門國小、三民國中、光復高中與建功高中；第2梯次展出學校為東門國小、新竹國小、關埔國小、竹光國中與建華國中，邀對藝文有興趣的師生及家長，到各校欣賞典藏之美。（編輯：張銘坤）1081012

新竹市文化局推出「典藏入校園」活動，精選以「東門城」為主題的畫作及李澤藩美術館典藏作品，陸續到10間學校展出，歡迎師生及家長到各校欣賞典藏之美。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年10月12日
新竹市文化局推出「典藏入校園」活動，精選以「東門城」為主題的畫作及李澤藩美術館典藏作品，陸續到10間學校展出，歡迎師生及家長到各校欣賞典藏之美。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年10月12日
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