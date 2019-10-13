侯友宜：約林佳龍 盼再造十三層周遭煤礦文化

新北市長侯友宜（中）13日受訪時談到與中央合作點亮「十三層遺址」議題，他表示，將和交通部長林佳龍約定時間一起去看十三層，希望再造周遭的煤礦文化，變成新北重要觀光、旅遊、休閒的好地方。中央社記者王鴻國攝 108年10月13日

（中央社記者王鴻國新北13日電）繼和中央合作點亮「十三層遺址」後，新北市長侯友宜表示，將和交通部長林佳龍約定時間一起去看十三層，希望再造周遭的煤礦文化，變成新北重要觀光、旅遊、休閒的好地方。

侯友宜今天視察新北直通基隆的「新北基隆河自行車道」時表示，打通台鐵舊五堵隧道，是打通河濱自行車道汐止到基隆的重要的一哩路，未來會和基隆市長林右昌合作銜接基隆這一段自行車道。

侯友宜接受媒體聯訪時談到和中央合作點亮「十三層遺址」問題表示，他沒參與點亮十三層遺址的開幕典禮，但未來還會再約交通部長林佳龍一起去看十三層，了解不但點亮以外，也要創造周遭附近的煤礦文化。

他表示，最近碰到南方澳的斷橋事件，所以林佳龍很辛苦、也很忙，所以，兩人相約的時間還沒敲好，希望未來能聯合十三層遺址的周遭觀光景點，來重新思考怎麼樣帶動周遭的煤礦文化，變成新北市最重要的觀光、旅遊、休閒的好地方。

媒體詢及是否大選前最後兩個月會幫忙輔選一事，侯友宜表示，市政優先，下一個階段先面對議會的總質詢，做好議員關心的事。

至於國民黨總統參選人韓國瑜是否會來新北long stay的輔選問題，侯友宜表示，「我們都非常歡迎所有的候選人到我們新北市來」，來這裡來了解新北市未來要做什麼、了解用什麼樣的建設可以給新北市帶來希望，這也是對每一個候選人來的期待。（編輯：李亨山）1081013