疏運連假人潮 金門縣府爭取加班機

雙十國慶4天連續假期13日最後一天 ，金門尚義機場往台灣本島班機班班客滿，在縣府服務團隊爭取協調下，立榮航空晚間9時35分將加開航班，協助疏運。（金門縣政府提供）中央社 108年10月13日

（中央社金門縣13日電）國慶連續假期今天結束，金門尚義機場往台灣班機班班客滿，不少人在機場候補。在縣府服務團隊爭取協調下，今天最晚班機晚上9時35分飛往台北，務必將候機的鄉親和旅客送達目的地。

縣政府觀光處發布新聞表示，連續4天的國慶連續假期收尾，縣府團隊一早就進入機場了解疏運狀況；下午在清點人數後，立即協調民航局及航空公司，爭取立榮加班機晚間9時35分由金門飛往台北，疏運鄉親及旅客。

縣府表示，這波連假4天，除了不少鄉親返鄉省親及台商循小三通往返外，觀光處辦理的「老兵召集令」活動也吸引許多老兵呼朋引伴共襄盛舉，帶動觀光人潮，活絡地方商機。

觀光處指出，總計這次國慶日連續假期，縣府為利鄉親往返台金，共協調增開8班次加班機往返北金，疏運200多名鄉親及旅客。

金門縣副縣長黃怡凱表示，未來縣府仍將持續站在第一線，提供鄉親及旅客優質服務，配合空運相關單位，做好疏運工作。（編輯：林沂鋒）1081013