戲稱一日雙塔吃安惹議 柯文哲質疑報導有目的

台北市長柯文哲（前左2）「騎一日雙塔是吃安非他命」一席話惹議，他14日表示，「關起門來，大家開玩笑，什麼話都有」，指媒體針對玩笑話報導有目的性。中央社記者王飛華攝 108年10月14日

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市長柯文哲昨天「騎一日雙塔是吃安非他命」一席話惹議，市議員汪志冰批評做了最壞示範；柯文哲今天說，「關起門來，大家開玩笑，什麼話都有」，指媒體針對玩笑話報導有目的性。

柯文哲上午率市府團隊赴台北市議會進行專案報告，並接受議員質詢。

柯文哲昨天陪同台灣民眾黨於台中市第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委參選人張睿倉拜票，被問及騎一日雙塔的好體力從何而來時，柯文哲說「吃安非他命」，引發軒然大波。

國民黨市議員汪志冰今天質詢時表示，台北市警察局長陳嘉昌致力反毒、各市議員也相當關切，柯文哲一席話是做了最壞示範，要求柯私下談話須謹言慎行，「你還曾經是醫生，市長發言要有比較高的標準，這樣的話出去，你在鼓勵大家吸安嗎？」

汪志冰認為，柯文哲身為一名台北市長，不應該還有「私底下的空間」；柯文哲則說，「這是不文明的，所以每個政治人物看起來都假假的」。

柯文哲表示，吸安非他命一席話只是開玩笑，並指偷錄音的媒體相當過分，「聽了也知道我在開玩笑，你要這樣寫，就實在太有目的了」。

他說，當時的前言後文是對方問他吃什麼，怎麼能夠騎完一日雙塔，「我無聊說吃安非他命」。

汪志冰在質詢尾聲，則要求警察局長陳嘉昌應該幫柯文哲驗尿，若呈陽性反應，就應勒戒，若呈陰性，就以妨害公務辦理。

民進黨市議員許淑華認為，市長應負起社會責任與教育功能，要求柯文哲對失言道歉。

柯文哲則說，「吸安非他命」是開玩笑，不是失言，強調自己很認真處理毒品問題。（編輯：張銘坤）1081014