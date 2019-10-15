臥床者幸福 嘉義到宅沐浴車增至3輛

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）長照2.0實施後，多數臥床患者都可以申請免費到宅沐浴服務，天主教中華聖母基金會為因應嘉義縣服務需求，今年添購沐浴車，目前共有3輛，並聘請專業護理師隨車服務臥床患者。

天主教中華聖母社會福利基金會是嘉義縣市唯一提供沐浴車服務的機構，自2008年引進全國第一輛沐浴車後，至今已服務上萬人次，對象以嘉義縣民最多。

中華聖母基金會執行長黎世宏表示，除了阿里山鄉與大埔鄉因路途太遠沒提供服務外，嘉義縣其他16個鄉鎮都可申請到宅沐浴車服務。

黎世宏說，長期臥床患者有3成以上超過1年沒有洗澡，洗澡成為他們最大奢望，長照2.0實施後，沐浴車服務列入長照給付，多數臥床患者都可以申請免費到宅沐浴服務，為因應嘉義縣需求量大增，才在今年9月新添購一輛沐浴車。

他指出，一趟沐浴車服務至少需2個半小時，其中替病人洗澡時間就要花掉1個半小時，先前只有一輛沐浴車時，一天只能服務3名民眾，如今沐浴車陸續添購至3輛，一天可以服務達9人，一週就能服務超過40人。

中華聖母基金會公關專員張涵茹說明，一輛沐浴車必須配置3名人力，包括操作員、照服員及護理師，其中護理師最關鍵，如果被服務患者身上有傷口或插鼻胃管，就會涉及如傷口包紮、量體溫、量血壓、換鼻胃管等專業護理行為，所以沒有護理師在場就不能服務。

身兼台灣沐浴福祉專業照護協會秘書長的黎世宏說，中華聖母基金會十年來協助培訓各地沐浴車服務，目前全台已有48輛沐浴車，幫長期臥床的朋友「澡」回幸福。（編輯：洪學廣）1081015