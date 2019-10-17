中市府挨批賣地還款 盧秀燕：盈餘挹注建設

台中市長盧秀燕（前）17日在議會表示，國家賦予地方政府調度財源的方式包括稅收、舉債、土地變現等，其中舉債需付利息，恐債留子孫；相較於前市府大幅舉債，新市府上任後，依法透過區段徵收與土地重劃等方式挹注財源，讓政府財政更穩定，保障市民權益。中央社記者郝雪卿攝 108年10月17日

（中央社記者郝雪卿台中17日電）民進黨台中市議員黃守達今天在議會質疑台中市長盧秀燕「選前狂開支票，選後賣地還款」，盧秀燕則回應，市府依法標售配餘地與抵費地，盈餘則挹注重大建設及償債。

黃守達說明，台中市區段徵收配餘地今年前8個月已經賣出125億元。另根據公開標售資料，10月底台中市府更預計賣出26筆土地，標售底價總額126億元。光今年一年市府賣出區段徵收配餘地的總額就共達251億元，而前台中市長林佳龍過去4年也才賣出64億元。

他批評，區段徵收是推動重大公共建設的政策工具，而非用來填補財政黑洞。區段徵收配餘地應該回歸公共用途與永續經營使用。但盧秀燕選前狂開支票，卻提不出財政配套，例如老人健保補助、雙十公車都帶來沉重負擔，選後只好大量賣地還款。這種只顧選舉，罔顧台中市未來的態度，根本短視近利。

國民黨市議員李麗華則肯定新市府上任後，在合理情況下依法標售土地，不僅活化都市發展，更可增加財政收入，為民謀福「很有感」。

盧秀燕解釋，國家賦予地方政府調度財源方式包括稅收、舉債、土地變現等，其中舉債需付利息，恐債留子孫；新市府上任後，依法透過區段徵收與土地重劃等方式挹注財源，讓政府財政更穩定，保障市民權益。

她強調，台中土地分為區段徵收配餘地、土地重劃抵費地、市有地等不同性質土地，其中配餘地、抵費地與一般市有財產不同，配餘地處分方式是依土地徵收條例規定，藉由標售、標租及設定地上權方式，在優先償付開發費用後，盈餘用來挹注市政建設。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081017