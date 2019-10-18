竹秀醫院成立傷口照護中心 偏鄉醫療再升級

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）竹山秀傳醫院成立整合性傷口照護中心今天揭牌，引進負壓治療並搭配低能量遠紅外線，可使長期臥床的壓瘡病人大幅減少換藥次數，且縮短傷口復原時間，有助患者早點返家療養。

肩負南投偏鄉醫療重責的竹山秀傳醫院為進一步提高長照病人傷口護理品質，經一番努力，今天與全球傷口治療知名公司ACELITY/KCI合作，成立中部第一間以負壓治療傷口為主，並搭配低能量遠紅外線治療的「整合性傷口照護中心」，雙方將密切合作推廣居家傷口照護，讓鄉親享受大都市醫學中心般的傷口照護服務。

竹山秀傳醫院一般外科醫師蘇啟成說，長期臥床的病人易引起第三、四級壓瘡慢性傷口，傷口康復至少需半年時間，導入負壓治療後，原本一天至少換藥3次到4次，可大幅降為一週2次，有效減輕照顧者負擔，且傷口通常2到3個月內能獲得明顯改善，甚至復原。

蘇啟成表示，醫院成立整合性傷口照護中心不只服務長期臥床的壓瘡病人，也可照護其他常見慢性傷口如糖尿病足、周邊動脈阻塞疾病等；由於負壓治療可減少傷口疼痛及換藥次數，復原過程相對舒適並可減少住院天數，讓病人能早點回到熟悉且舒適的居家環境療養。

蘇啟成說，中心同時引進醫療級低能量遠紅外線治療儀，可改善缺血性傷口循環、舒緩局部慢性發炎並降低氧化壓力，加速微循環重建，促進缺血傷口癒合。缺血無血色的傷口，經1次到2次照射後，能顯著看見傷口顏色變紅潤，缺血造成的腫脹也消退。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍說，成立整合性傷口照護中心是為提供鄉親最優質的傷口照護服務，除引進負壓治療、低能量遠紅外線治療，並集結各知名品牌高階敷料，加上醫師長年傷口照護經驗，提供病患最適合的照護計畫。（編輯：張雅淨）1081018