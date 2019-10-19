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桃園農博推廣在地好產品 名品館業績破500萬

最新更新：2019/10/19 17:51
桃園市經濟發展局長郭裕信（前右2）19日表示，為推廣桃園獲市府認證的逾百家廠商產品，經發局主動出擊，除到農博設攤，也前進日本食品展，這次更邀請本土藝人站台推廣。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月19日
桃園市經濟發展局長郭裕信（前右2）19日表示，為推廣桃園獲市府認證的逾百家廠商產品，經發局主動出擊，除到農博設攤，也前進日本食品展，這次更邀請本土藝人站台推廣。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園農業博覽會將在一週後落幕，桃園名品館30個攤位在不到一個月的時間內，創造新台幣500萬元業績，桃園市政府經濟發展局今天表示，這代表桃園製造的品質已經獲得民眾肯定。

經濟發展局長郭裕信表示，桃園市每年都會舉辦金牌好店及金牌好禮的選拔，目前已經有超過百家的廠商為市府認證的桃園精品，為支持這些優質廠商，除了透過市府的輔導外，經發局也主動出擊，除了到農博設攤，也前進日本食品展，這次更邀請本土藝人站台，一起推廣台灣在地產品。

郭裕信指出，這些「Made in Taoyuan」的產品，就像本土藝人一樣，不但品質好，更是民眾日常生活不可或缺的元素，除了巧克力、豆干、醬油等食品，也有自行車、肥皂等日用品，以往民眾對桃園市的認知就是工業大鎮，但結合農業博覽會希望讓民眾體驗到，桃園也有很多好吃、好玩、好買的好去處。

參展廠商代表大房食品公司總經理黃建嘉表示，今年的桃園名品館共有30個在地攤位，從農博開始至今不到一個月的時間，已經創下約500萬元的銷售成績，金額是去年的兩倍，不但打響桃園製造的優良品質，也以銷售成績證明只要品質好，不管是外銷還是內需都是廠商的藍海。（編輯：謝雅竹）1081019

2019桃園農業博覽會自9月底登場，將在27日宣告落幕，19日適逢週末假期，民眾把握時間前往農博展區參觀。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月19日
2019桃園農業博覽會自9月底登場，將在27日宣告落幕，19日適逢週末假期，民眾把握時間前往農博展區參觀。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月19日
2019桃園農業博覽會將在一週後落幕，今年桃園名品館在地攤位銷售成績亮眼，桃園市經發局長郭裕信（左2）19日指出，這些Made in Taoyuan的產品，就像本土藝人一樣，不但品質好，更是民眾日常生活不可或缺的元素。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月19日
2019桃園農業博覽會將在一週後落幕，今年桃園名品館在地攤位銷售成績亮眼，桃園市經發局長郭裕信（左2）19日指出，這些Made in Taoyuan的產品，就像本土藝人一樣，不但品質好，更是民眾日常生活不可或缺的元素。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月19日
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