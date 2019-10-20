2020金門馬拉松 在地鄉親現場報名秒殺

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）2020金門馬拉松明年2月8到9日登場，為了落實在地參與，縣府特別開放1000個競賽名額給金門籍鄉親今天現場報名，1號號碼牌頭彩由住在金湖山外的蘇兆謙奪得。

今年縣籍報名地點今年移師到金湖綜合體育館辦理，上午9時開始報名，占地利之便的蘇兆謙拔得頭籌。他說，昨天晚上12時就帶著「家當」到現場排隊，除了自己報名21公里外，也協助3位朋友報名。

縣府教育處表示，為了符合縣民的需求，特別參考去年縣民報名數量，調整競賽組名額分配，全程馬拉松（42.195公里）限額100人、半程馬拉松（21.0975公里）限額600人及路跑組（11.2公里）限額300人，並首次採用候補機制，滿足縣民的需求。

教育處說，今年度路跑組延續具有主題瓷瓶酒、獎牌和大浴巾等豐富完賽禮，因此路跑組率先在上午11時30分就額滿；所有組別在下午1時正常報名截止後，開始將全馬和半馬名額候補到11.2公里，約下午1時30分左右，全數額滿。

將邁入第13年的金門馬拉松賽程分2天進行，競賽組全程馬拉松、半程馬拉松及11.2公里共8000人；另有健康休閒組1萬1000人。縣府統計，以台灣跑友人均消費新台幣8000元到1萬元估算，預期將替地方帶來可觀經濟效益。

縣府提醒尚未順利報名的縣民，可在31日下午6時起到11月15日下午5時，上中華民國路跑協會www.sportsnet.org.tw線上報名專區報名。（編輯：黃世雅）1081020