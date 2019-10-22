南台中家扶寒冬送暖開跑 募200萬買家電傳愛

南台中家扶中心寒冬送暖募款活動22日起跑，預計籌募新台幣200萬元，統一採購全新且相同品牌的物品給受扶助家庭；也歡迎個人、社團、公司行號捐款，擔任贊助單位協助跳蚤市場活動進行。（南台中家扶中心提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年10月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）南台中家扶中心寒冬送暖募款活動今天開跑，家扶中心主任王金敦表示，預計籌募200萬元統一採購全新且相同品牌家電給受扶助家庭，同時年度跳蚤市場義賣也正募集物資。

王金敦指出，公益團體募款難度越來越高，雖然過去與現在的扶助工作面貌不盡相同，但家扶助人精神沒有變，也不斷思考如何提供更適切幫助，讓受扶助家庭獲得勇氣走出困境，而這一切都需仰賴民眾捐款作為後盾。

家扶中心指出，從社工人員實務工作中發現，受幫助家庭中，多數為單親弱勢家庭，多數是以「蝸居」型態生活，多人同住狹小套房或住所窄小簡陋，沒有完整廚房設備，倚賴老舊電鍋、卡式瓦斯爐等烹煮器具進行簡單料理，有的電鍋更是電線外露卻還在使用，安全堪慮。

王金敦表示，今年寒冬送暖福袋內容規劃以「電鍋或電磁爐（擇一）搭配生活物資」送暖給受扶助家庭，每份福袋認購價1200元，可幫助一戶3到4人弱勢家庭過新年及減輕經濟壓力，全數募集完畢後，將於明年1月歲末送暖活動發放。

南台中家扶中心將於12月14日舉辦冬季跳蚤市場為寒冬送暖活動募集經費，即日起對外募集愛心攤主與義賣物資，每攤設攤費800元，家扶中心歡迎民眾捐贈家中用不到的新品或9成新堪用物品，作為跳蚤市場義賣物資，讓家扶志工當天協助義賣；也歡迎個人、社團、公司行號捐款，擔任贊助單位協助跳蚤市場活動進行。（編輯：洪學廣）1081022