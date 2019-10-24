台東金峰鄉洛神花採收 紅金寶秀好身手促銷

（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣南迴線大武山下，火紅的洛神花萼捎來冬訊，金峰鄉長蔣爭光模仿影劇名人，化身「紅金寶」展現一身武功，為的就是促銷2019金峰洛神花季。

拉弓揮刀，出拳踢腿，蔣爭光化身「紅金寶」，展現絕世武功。賣力演出，就是希望能吸引大家的眼光到金峰鄉參加一系列的洛神花季活動。

火紅的洛神花萼將金鋒鄉換上冬裝，排灣族人開始今年最後一場農忙，採收洛神花萼，鄉公所藉此推出系列活動，希望帶動觀光，推銷洛神花文化。

洛神適合栽種於金峰貧瘠的土地，對排灣族而言，洛神雖是外來種，然而數十年來已融入當地生活，形成文化的一環，每年這個季節，大武山下，整片火紅的洛神花萼，蔚為美景，也凸顯出在地的文化價值。

蔣爭光今天接受記者電話訪問時表示，火紅的洛神，有如族人對這塊土地的熱愛，符合排灣族人的文化元素及精神價值，洛神花也透過農業讓部落看見希望，吸引年輕人返鄉打拚，藉由一鄉一特色，每年的洛神花季如熱血青年般帶動原鄉產業。

金峰鄉代表會主席胡昭青說，採收洛神花萼要動用許多人力，採收回家後的花萼必須去籽，也就是所謂的「捅花」，大家圍坐在一起，邊捅花邊聊天、唱歌，就會出現很多美麗的故事，動聽的傳統歌謠。年輕人更可以從中知道過去老人家的生活經歷，而文化就在談笑風生中傳承。

今年金峰鄉洛神花季以「金峰傳愛、洛地深耕」為主題，10月26日首先登場的是傳統射箭競技；11月10日為腦麻兒公益路跑；11月9日洛神花季開幕暨捅花競賽；12月7日「我是峰子樂團」競賽。（編輯：屈享平）1081024