專家就在身旁 農改場研發智慧化木瓜防災系統

高雄區農改場25日舉辦「因應氣候變遷木瓜防減災技術成果發表會」，會中提出以綜合性防減災策略，搭配客製化智慧農業警報系統，能有效減少木瓜農在雨季期間損失，幫助農友穩定生產及獲利。（高雄區農改場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年10月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）木瓜是氣候災害的高風險作物，遇連續降雨易造成鉅額損失，高雄區農業改良場研究出一套監控環境變化的智慧化系統，讓農民應變，就像專家在農民身旁一樣，今天辦成果發表會。

高雄區農業改良場長戴順發表示，全台灣木瓜面積2000多公頃，高屏地區有900多公頃，其中屏東有666公頃，占全台第2大種植面積，年產值新台幣10多億元，氣候變遷問題日趨嚴重，農改場針對歷年經常發生天然災害的木瓜，開發出創新木瓜整合式的防減災技術，以智慧農業系統監控環境變化。

戴順發舉今年連續性降雨造成全台木瓜損害嚴重為例，連續性降雨會造成長時間低光照與高土壤含水量的環境，導致木瓜因光合作用碳源供應不足，樹體迅速衰弱，果實品質降低，病害嚴重，甚至引發植株死亡（俗稱敗欉）。

研發這套系統的副研究員王仁晃表示，這套智慧系統為桃園區農業改良場等單位研發出來，他把系統應用在木瓜防災減災的監控上；木瓜在連續性降雨時是否會衰敗，與日照強度和時數、掛果數目、樹體強弱有關，所以每個果園的狀態並不相同，因此要有客製化的防減災策略與通報系統因應。

他說，這套系統按照木瓜不同生長階段，設定智慧化簡訊通知系統，讓農友隨時掌握氣象資訊並即時進行田間操作策略，實際上就像改良場的專家在身邊一樣，藉此減少因夏季豪雨及霪雨造成的鉅額損失，一套系統2至4分地的網室只要4000元。

今年1月與農改場合作，裝設這套智慧化系統的高雄市大樹區農民李耀祥種有4甲地的木瓜，他表示，往年像今年的連續性降雨，瓜園大概受損一半甚至2/3，虧損金額可能要達300萬元以上，今年因裝了這套系統，在即時簡訊通知下，隨時處置瓜園的蔬果、排水和施肥等，損失率約只有1成。（編輯：黃世雅）1081025

高雄區農業改良場針對木瓜，研究出一套監控環境變化的智慧化系統，25日舉行技術發表會，讓農民可以隨時掌握氣候資訊以因應，預防並減少災損。圖為裝設監控系統的瓜園。（高雄區農業改良場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年10月25日