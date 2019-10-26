原住民族熱鬧樂舞 為太魯閣峽谷音樂節開場

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）太魯閣峽谷音樂節今天上午在太魯閣台地登場，國立東華大學原住民民族學院舞團身穿16族服裝，以高亢歌聲、歡樂舞蹈，引領民眾走進峽谷。

今天花蓮天氣陰涼，上千民眾坐在草皮、野餐墊，以最舒服姿勢享受音樂演出，時而隨音樂搖擺或跟著節奏擊掌，上午場由東華大學原住民民族學院舞團、峽谷二重唱及及花囍臨門爵士樂團演出。

太魯閣峽谷音樂節進入第18年，太管處處長游登良表示，入秋後正是暢遊太魯閣的好季節，自己18年來沒有缺席過，其中10年任職太管處是主辦單位，8年雖調職在外，也年年回娘家參與，可能是峽谷音樂節最忠實的粉絲。

下午場自2時至4時30分，由花蓮交響樂團室內樂團、峽谷樂舞團及台北愛樂管弦樂團與三金歌手殷正洋接力演出。無法親臨現場，也可透過太魯閣峽谷音樂節臉書粉絲專頁，同步欣賞現場精彩節目。

太管處提醒民眾，配合音樂節活動，太魯閣台地今天上午8時至下午4時實施交通管制，禁止車輛進入，民眾可至新城太魯閣車站搭乘免費接駁專車，自上午9時至下午5時30分，平均每5分鐘1班車。（編輯：黃世雅）1081026