員工控君鴻酒店欠資遣費 高市府允全力協助

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市君鴻酒店數10名員工代表今天控訴董事長張慶輝積欠員工資遣費及預告工資共新台幣5400萬元，促資方出面處理。市議員林智鴻促市長韓國瑜銷假處理，勞工局允全力協助。

經電話聯繫張慶輝，他於電話接通後得知媒體詢問，未回應相關提問，逕行掛斷電話。

民進黨市議員林智鴻陪同數10名員工在市議會開記者會，員工控訴張慶輝無良坑殺458名勞工逾5000萬元預告工資及資遣費，讓不少家庭經濟陷入困境。

曾是張慶輝特助的宋宗龍指出，今年7月5日，張慶輝召開員工大會，突然宣布6日解散不再營業。為安撫員工，張慶輝說，「要趕在7月8日才能參與法院拍賣款分配」，當時允諾8月6日就能撥款。

宋宗龍說，員工在8月6日拿到當月薪資及未休假及特休折算的錢，至於積欠4000多萬元的資遺遣費及千萬元預告工資置之不理。

宋宗龍在公司服務近18年，他說很多類似的資深員工權益盡失。他和妻子是家庭經濟主力，有長輩及小孩要扶養，兩人同時失業，被積欠資遣及預告工資約200萬元。他出面代表員工出面爭取權益，也向勞工局及勞委會協調付應付未付欠款。

蔡小姐泣訴在公司服務多年卻被張慶輝惡意積欠，即使積極找工作，但是重返職場並不容易，盼政府協助。在君鴻酒店擔任花藝師的張小姐說，失業後投了很多履歷，但是謀職困難，面對未來的生計感到茫然。

林智鴻批評韓國瑜漠視458個家庭的生計及權益，促韓國瑜暫停競選銷假回市府處理君鴻案，為員工爭取到應有的資遣費及預告工資。

市府發布新聞稿指出，勞工局持續掌握君鴻案進度，不敢懈怠，事件發生之後，盡最大努力維護員工權益，在勞工局及勞動部努力下，君鴻負責人張慶輝已被限制出境。

勞工局說，君鴻員工的工資及舊制退休金已協助發放完畢，資遣費也協助調解成立，勞工已取得債權證明，10月中旬向勞保局申請積欠工資墊償基金墊償，依法審查後也會盡快發放資遣費。

至於預告工資雖不在墊償範圍內，已協助勞工調解成立，資方屆期未付，已向法院取得確定債權證明，一週前送法院參與分配。（編輯：黃世雅）1081028

民進黨市議員林智鴻（中）28日陪同數10名高雄君鴻酒店員工在市議會開記者會，員工控訴董事長張慶輝無良坑殺458名勞工逾新台幣5000萬元預告工資及資遣費，讓不少家庭經濟陷入困境。中央社記者王淑芬攝 108月10月28日