議員質疑關愛之家超收 柯文哲：將檢討列管

（中央社記者黃麗芸、梁珮綺台北29日電）台北市議員王浩今天指關愛之家超收且做假紀錄，孩童過世報案，警方未調查、台北市社會局也督導不周；台北市長柯文哲表示將檢討列管，警方說孩童勘驗為病死。

台北市議會今天進行市政總質詢，中國國民黨台北市議員王浩質詢指出，上個會期曾偕柯文哲到關愛之家勘查，不料在此之後的收留人數反增至111人，環境惡劣，向相關局處調閱關愛之家的紀錄資料還都不同；另，近3年有5名孩童死亡，警方受案後卻草草了事。

柯文哲現場允諾，將檢討、列管此案。

台北市警察局文山第二分局今晚發布新聞稿說明，關愛之家於民國104至107年間共計發生5起嬰幼兒死亡案件，分別都因病由關愛之家人員送台北市萬芳醫院急救，經醫師診斷無效而宣布死亡，警方接獲院方通報後到場處理，後經檢警勘驗偵查均為病死。

文山二分局表示，在嬰幼兒死亡案之前，警方均未曾接獲民眾報案指關愛之家有孩童受虐受傷的案件。

北市社會局也回應說明，柯文哲於7月8日訪視關愛之家後，隨後於7月12日回覆議員，告知關愛之家累計服務開案數為97名，但實際居住人數約60人。

此外，社會局在9月19日和關愛之家簽訂備忘錄後，小孩只出不進，若有新求助個案，將協助安置或與印辦處合作遣返，10月17日訪視時的小孩實際居住數量已降至41名，議員所提111人數字是從2月起累積的服務個案數，並非入住人數。

社會局說，其中增加14名小孩則確實為新增開案服務，當他們求助關愛之家後，社會局也立即派社工協助；同時，關愛之家目前已無母親失聯的個案。（編輯：李亨山）1081029