50隻綿羊帶頭衝 清境高空步道第二期啟用

清境高空觀景步道第二期30日啟用，由綿羊開道，南投縣長林明溱（前左2）與來賓率先體驗。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年10月30日

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）清境高空觀景步道第二期今天啟用，南投縣長林明溱與來賓在50隻綿羊帶領下率先體驗，他說，步道開幕日插上168支國旗，象徵觀光一路發，加上綿羊開道，感覺特別幸福。

南投縣政府今天在清境高空觀景步道南商圈端入口處舉行第二期啟用儀式，林明溱與仁愛鄉長吳文忠、清境農場場長董玉文等來賓一起走進清境農場，眾人稱讚第二期步道坡度較平緩，就算推輪椅也不吃力，沿途視野更好、更遼闊。

林明溱表示，清境地區是南投縣熱門景點，當初因為看到旅客只能走在路邊與車爭道，很不安全，因此有了興建清境高空觀景步道的想法，高空觀景步道第一期民國106年5月底啟用，除了感謝清境農場的支持，縣府也規劃旅遊套票推出優惠價。

縣府觀光處表示，全台最高的清境高空觀景步道以環境友善觀念建置，隱藏式高架沿合歡山公路穿梭林間，讓遊客可避開公路車潮，眺望壯闊山景，完工至今已吸引逾220萬人次行走；第二期由南商圈票口端向上延伸402公尺，銜接清境農場青青草原，步道全長達1600公尺。

觀光處進一步指出，步道海拔約1700到2000公尺高，連結國民賓館舊步道及青青草原，沿途設置多座景觀平台，方便旅客駐足遠眺中央山脈、濁水溪谷，也能欣賞農場羊群覓食、野鳥在樹梢跳躍，遊客可現場購票或網路預約訂票，一般民眾全票新台幣50元。（編輯：洪學廣/李亨山）1081030