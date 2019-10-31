台南農產外銷加拿大 東山青皮椪柑成主力

（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市長黃偉哲今天出席在麻豆區舉辦的「台南優質農產品再銷加拿大」記者會，宣布椪柑、柳丁等18.57公噸農特產品外銷。他說，今年水果產量增加但價格未跌，農民收益獲保障。

台南市政府農業局指出，在黃偉哲居中牽線下，台南市於今年9月6日至13日在加拿大國華超市辦理「台南文旦暨農產加工品展售會」。當時首批採購的台南文旦、凱特芒果、火龍果等農特產品，金額達新台幣600萬元；後來又追加2次採購空運，銷售情況熱絡。

台南市農業局指出，此次國華台灣食品公司又再次採購約1萬5000公斤的台南東山青皮椪柑、柳丁，以及太康有機農場火龍果、學甲大西瓜、麻豆大白柚、關廟麵等農特產品共18.57公噸，再次銷往加拿大。

黃偉哲表示，市府努力將優質、健康栽培的水果外銷到加拿大，替農民爭取更好收益，也讓國外消費者變成主顧，相信明年台南的水果外銷會有更好展望。

他說，今年水果產量雖增加，但外銷價格並沒有掉，代表農民整體收益增加。像鳳梨的產量與價格都比去年好，文旦的價格也比去年好，沒發生隨意丟棄的事。很感謝各界合作，替台南水果打開通路。

國華台灣食品公司董事長周怡華表示，今天裝櫃的農產品約80%已被預購。上次運過去的紅柚一天就被搶購一空，明年預計採購一個貨櫃的紅柚因應需求。台南農產因為品質高，才能獲得加拿大市場的青睞。（編輯：張雅淨）1081031