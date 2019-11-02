傳愛到非洲 台中慈濟醫護募集整理二手衣

台中慈濟醫院日前發起二手衣物募集活動，醫護人員也捲起衣袖協助整理，預計將民眾愛心送往非洲地區。中央社記者趙麗妍攝 108年11月2日

（中央社記者趙麗妍台中2日電）為響應慈濟基金會讓愛「衣」起「非」揚活動，台中慈濟醫院發起募集二手衣活動，院內醫護團隊今天也加入整理二手衣行列，希望讓萬里之遙的非洲孩童感受來自台灣的愛。

台中慈濟醫院今天表示，熱帶氣旋為莫三比克等國家帶來嚴重災難，因此在院內發起募集二手衣物活動，有醫院同事家裡經營相關產業，更直接捐出全新衣服近600件。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，當世界遺忘這些災民時，慈濟人看到了他們的需求，不只把愛心傳到遙遠國度，在整理衣服的同時，也整理自己的心。

神經外科醫師林英超在志工師姊指導下，慢慢掌握摺衣要領。他說，由於這些衣服要裝箱飄洋過海到非洲，有些衣服因尺寸太小、材質太軟，想摺得整齊並不容易，但還是盡量做到一致。

目前是見習醫學生的中醫系六年級陳一統表示，這次體驗慈濟志工活動，看到醫護人員在救人之餘，假日還參與志工活動，感受到不一樣的醫院氛圍。（編輯：洪學廣）1081102