輕軌二階段爭議路段 葉匡時：年底前做決策

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄輕軌二階段爭議路段遲未有明確解決方案，高雄市代理市長葉匡時今天說，延續性計畫要做下去；至於大順路爭議路段，如果執行上有困難就得要有替代道路，12月底會做決策。

葉匡時在日前一場直播談到輕軌二階段爭議路段，被地方上解讀「不續建」，民進黨市議員邱俊憲在今天的市政總質詢關切輕軌二階段未來要怎麼走下去。

葉匡時答詢表示，工程有延續性要做下去，不過大順路爭議路段如果執行上有困難，就必須要找到替代道路才可以，否則無法向市民交代。邱俊憲追問，12月底前會做決策嗎？葉匡時表示「目標是這樣」。

對於日前負責工程規劃的捷運工程局提到「高架、地下和原路線平面興建方式都不可能」，邱俊憲追問到底還有何可行方案，葉匡時未做答覆。捷運局長范揚材答詢，有9個方案；被追問是否改路線？他表示「也是選項」。

由於邱俊憲3次追問是要改路線嗎？范揚材未明說。邱俊憲強調，輕軌工程就空間上興建就是3個方案，實在不了解還有什麼第4個方案。他說，看來市府是要「改路線」，促市府如果要改路線處理爭議，既然有答案就勿再拖到12月，也勿讓專家學者意見流於形式。

市府今天也透過新聞稿回應，將彙整民意及專家學者等意見進行評估，截至今年10月已召開8次會議。依9位專家學者委員會初步評估，原路線原工法對於既有交通衝擊影響過大，衍生民眾疑慮可行性不高，可考量原路線配對單行、原路線C型路權、原路線周邊造街整體改造等其他方案，均列入評估討論。

至於地下化或高架化方案，衍生對景觀環境衝擊、施工困難度較高及財政負擔等因素，也不太可行。目前委員會仍持續召開會議討論，預計年底提出輕軌該路段評估報告，以作為決策參考。

輕軌是否要修改路線備受關注，捷運局主任秘書張又仁告訴中央社記者，將彙整相關資料由高層做決策。高雄輕軌原預計明年底通車，但是受到台鐵交付部分興建土地時程延後影響，原預計時程也會延後。

環狀輕軌分兩階段施工，其中C1～C14路段（含機廠），全長約8.7公里為第一階段，目前已全線通車。第二階段為接續第一階段C14尾軌往北、最後接回第一階段的C1車站，興建路段長13.4公里，即完成整個環狀輕軌。（編輯：孫承武）1081104