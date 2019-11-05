天使樹點燈 家扶為弱勢學童募耶誕禮物圓夢

（中央社記者郝雪卿台中5日電）耶誕節腳步接近，南台中家扶中心與台中金典酒店今天舉辦天使樹點燈活動，盼能募集550份耶誕禮物。南台中家扶中心主任王金敦說，禮物背後對小朋友來說，可能是夢想的開端。

南台中家扶中心與台中金典酒店連續20年舉辦天使樹點燈活動，南台中家扶中心統計，多年來已經為小朋友募集累計2萬2000多份禮物，今年希望為台中、南投與離島的家扶孩子們募集到550份耶誕禮物。

台中金典酒店在12樓布置耶誕樹，今天在家扶台中發展學園鼓隊小朋友演出後啟動點燈儀式，樹上滿掛小朋友心願卡，等待大家認捐，小朋友心願有布鞋、背包、玩具和運動用品等，還有小朋友在心願卡上寫著「希望爸爸能夠回來」，也有人希望得到聯結車玩具、棒球手套等，禮物背後都有心酸故事。

「因為我想要當聯結車司機」，國小4年級阿翰希望得到聯結車玩具，原來他從幼稚園開始就因父母離異，由阿公阿嬤扶養，日子過得很辛苦，阿翰爸爸以開怪手為業，偶爾會在假日帶阿翰到工地去看大人操作大型機械，所以阿翰視爸爸為偶像，希望長大後也能像爸爸一樣駕駛重機具。

來自單親家庭的小鑫，從小比較沒有自信心，在參加學校棒球隊後有了表現自己的舞台，社工師發現小鑫每年耶誕禮物願望都是棒球手套，才得知小鑫因為日復一日練球，棒球手套很容易耗損，但小鑫家庭經濟無法負擔。金典酒店人員則當場認捐棒球手套，祝福小鑫可以如願成為棒球選手甚至國手。

南台中家扶中心主任王金敦表示，去年募集上千份禮物，不過今年因為這項活動已在各地開花結果，所以只為台中、南投及離島小朋友募集禮物，這些禮物背後對小朋友來說，不僅只是一個興趣或運動，也可能是小朋友夢想的開端、翻轉未來的機會。（編輯：洪學廣）1081105