東區老人之家增日間照護服務 8日起開放申請

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）衛生福利部東區老人之家過去主要收容弱勢住宿型長者，今天起增加「日照中心」服務，開放花蓮北區3鄉鎮市符合長照需要等級的長輩申請，初期提供16名額，未來將增為30名。

東區老人之家目前住宿型長者約達180多人，配合政府長照2.0政策及前瞻計畫，針對失智及輕度失能等長者開設「日照中心」，今天正式揭牌啟用，衛福部長陳時中、民進黨籍立委蕭美琴及縣長徐榛蔚等人出席。

陳時中致詞指出，再過5、6年台灣就邁入超高齡社會，現在正是備戰期，上任3年來，走訪花蓮縣內醫院、老人之家及日照中心4次，將資源帶進有需求的地方，布建長照服務網絡。

蕭美琴指出，花蓮任一鄉鎮，可能都比西部單一縣市還大，有了據點還需搭配公共運輸接駁資源，未來也需要中央優先挹注更多經費。

徐榛蔚指出，花蓮老年人口比率16.48%，已經進入超高齡化社會，日照中心據點數量不及長照據點，仍需要中央持續支持，縣府持續在長照據點提供人力、課程支援，讓長輩天天開心背書包上學。

東區老人之家主任宋冀寧表示，東區老人之家日照中心提供花蓮市、新城鄉、秀林鄉失智及輕度失能等長者照護服務，初期服務名額有16名，目前已有8名長輩申請，未來會逐步增加至30名額。（編輯：黃世雅）1081108