更多編輯台推薦新聞：
文策院揭牌 蔡總統：讓台流成功點燃世界
文化

文策院揭牌 蔡總統：讓台流成功點燃世界

影片／MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄
運動

影片／MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷
娛樂

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要
國際

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
男高音多明哥性醜聞纏身 退出東京奧運文化活動
首頁 / 地方

東區老人之家增日間照護服務 8日起開放申請

最新更新：2019/11/08 19:27

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）衛生福利部東區老人之家過去主要收容弱勢住宿型長者，今天起增加「日照中心」服務，開放花蓮北區3鄉鎮市符合長照需要等級的長輩申請，初期提供16名額，未來將增為30名。

東區老人之家目前住宿型長者約達180多人，配合政府長照2.0政策及前瞻計畫，針對失智及輕度失能等長者開設「日照中心」，今天正式揭牌啟用，衛福部長陳時中、民進黨籍立委蕭美琴及縣長徐榛蔚等人出席。

陳時中致詞指出，再過5、6年台灣就邁入超高齡社會，現在正是備戰期，上任3年來，走訪花蓮縣內醫院、老人之家及日照中心4次，將資源帶進有需求的地方，布建長照服務網絡。

蕭美琴指出，花蓮任一鄉鎮，可能都比西部單一縣市還大，有了據點還需搭配公共運輸接駁資源，未來也需要中央優先挹注更多經費。

徐榛蔚指出，花蓮老年人口比率16.48%，已經進入超高齡化社會，日照中心據點數量不及長照據點，仍需要中央持續支持，縣府持續在長照據點提供人力、課程支援，讓長輩天天開心背書包上學。

東區老人之家主任宋冀寧表示，東區老人之家日照中心提供花蓮市、新城鄉、秀林鄉失智及輕度失能等長者照護服務，初期服務名額有16名，目前已有8名長輩申請，未來會逐步增加至30名額。（編輯：黃世雅）1081108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報