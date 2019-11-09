母語唱跳音樂繪本 金門學童義賣助獨老

金門縣金湖國小配合68年校慶活動出版音樂繪本「石獅爺的願望」，金湖附幼師生9日到塔后演出，並提供100本給華山基金會義賣，所得將做為歲末長者年菜基金。中央社記者黃慧敏攝 108年11月9日

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣金湖國小配合68年校慶活動出版「石獅爺的願望」音樂繪本，校方今天提供100本給華山基金會作為歲末為長者購買年菜的基金，現場鄉親紛紛慷慨解囊，賣出不少本。

「石獅爺的願望」音樂繪本由金門縣金湖國小附設幼兒園近百位親師生共同參與，歷經2年的教學歷程，由校長陳為信、老師陳雅馨創作閩南語歌詞、在地年輕音樂家許翼騰譜曲，並由王慧騏、蔡欣燁母女檔老師繪圖，讓繪本更豐富。

繪本內容記錄「太湖美麗的生態-白鷺鷥」、「傳統的農作生活-種塗豆做紅粿、鑪安簽撒寡米」、「傳統的祭祀活動-拜天公好過年」等，將金門在地的生態、農作生活、風獅爺文化及閩南語都融入其中。

擅長閩南語文學創作的陳為信說，學童要學好母語，除了課堂上學習，更重要的能和家中長輩交談；這本繪本適合親子共讀學習金門話，也適合老師運用在教學上。

陳為信提到，老師同時嘗試將歌詞裡提到的民俗風情、太湖生態及在地農作等帶入課程，讓孩子體驗鑢安簽、煮安簽粥、採花生、做紅龜粿，還有觀察太湖的白鷺鷥、鸕鶿、風獅爺，透過親身體驗，幫助孩子明白歌詞涵義，並且鼓勵孩子透過繪畫方式表達歌詞的畫面。

陳為信希望能藉此帶著孩子一起學習說金門話，用不同的面向去認識金門這塊大家成長的土地。

「石獅爺的願望」音樂繪本義賣價每本新台幣350元，看到湖幼小朋友用母語賣力唱跳，不少鄉親感動之餘，慷慨解囊，現場賣出50本。華山基金會表示，希望大家響應「買好書做好事」活動，幫助長者度過一個溫暖的年。有意願購買的民眾，可撥打082-335979#633洽詢或是到山基金會金湖站洽詢。（編輯：黃世雅）1081109