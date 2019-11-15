燈會廣告遭疑吹捧市長 中市府：占總面積不到5%

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市政府宣傳2020台灣燈會在台北捷運站設置廣告，黃金出入口卻是市長盧秀燕的照片，綠營質疑吹捧市長，藍營認為行銷台中，觀旅局表示，市長照片僅占整體廣告總面積不到5%。

2020台灣燈會將在台中登場，台中市觀旅局在台北捷運忠孝復興站設置巨幅廣告宣傳台灣燈會，台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍市議員林德宇針對宣傳廣告卻出現盧秀燕大幅個人照，質疑「吹捧市長」。

林德宇表示，忠孝復興站是台北的捷運裡面A級車站，在文湖線轉板南線3樓出入口，有一個台灣燈會非常大幅牆面廣告，上面還貼了盧秀燕個人照。該處為黃金出入口，從文湖線要轉板南線，每天許多人經過，每天都在看盧秀燕。

林德宇指出，盧秀燕不缺知名度，缺的是滿意度，燈會宣傳應是要整體行銷台中，台灣燈會辦得好，城市的滿意度自然提高，市長的滿意度也會提升，呼籲「多行銷台中，勿吹捧市長」。

國民黨籍市議員吳瓊華指出，縣市首長具有高度代表性與知名度，代表縣市行銷燈會，這是常見慣例，她舉例，前嘉義縣長張花冠也曾裝扮奧黛麗赫本，行銷過嘉義燈會，沒有行銷怎麼打台灣燈會的知名度。

台中市觀旅局表示，市長盧秀燕照片僅占整體廣告總面積不到5%，市府選擇每月超過600萬轉運量的台北捷運忠孝復興站宣傳2020台灣燈會，盼吸引外縣市民眾及國際旅客至台中與中台灣旅遊與賞燈，帶動中台灣節慶經濟效益。（編輯：謝雅竹）1081115