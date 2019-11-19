體驗潮間帶調查稚鱟 金門水試所邀你來

金門縣水產試驗所表示，鱟是地球上受最古老的生物之一，從4億年前就已存在，至今仍保留牠的原始樣貌，所以鱟也有「活化石」之稱。中央社記者黃慧敏攝 108年11月19日

（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）潮間帶調查究竟是怎麼一回事？金門縣水產試驗所今天表示，24日將辦理「稚鱟調查一日公民志工」活動，邀請生態專家帶領大家深入潮間帶，傳授如何進行稚鱟生態調查。

水試所發布新聞表示，「稚鱟調查一日公民志工」以水試所為基地，由生態調查專家吳民聰告訴學員稚鱟生態調查的基本試驗設計、簡易的調查工具製作，最後帶領大家到潮間帶實際演練，歡迎有興趣成為公民科學志工的民眾共襄盛舉。

水試所表示，活動將帶領學員踏入潮間帶沙、泥地，請穿著輕便舊衣並注意防曬。報名到22日12時止，報名網址https://reurl.cc/5gbXKM。

此外，水試所22日上午8時40分在2樓簡報室舉辦「潛藏在表面下的神秘生物+不藏私分享觀察所見」工作坊，邀請國立成功大學助理教授黃元照，分享在金門潮間帶調查所看到的底棲動物，並帶領進入顯微鏡下的世界，觀察牠們外觀構造與生活方式的關係。

水試所說，觀察過程中所拍攝的照片若僅供個人欣賞又不免可惜，「不藏私分享觀察所見」邀請吳民聰介紹公民科學的利器iNaturalist平台，以及海生館雲端學習系統，讓工作坊夥伴分享累積的作品，一起為科學研究、保育機構及海洋教育等提供無價的素材資料。

工作坊包含實務操作，建議民眾自備攝影用品及筆電，以提升學習品質，報名網址https://reurl.cc/VamnMA。（編輯：謝雅竹）1081119