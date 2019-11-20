手搖飲評比惹議 中市衛生局：促全民監督食安

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市衛生局舉辦「台中好茶讚」票選活動，台中市議員質疑是要宣傳手搖飲，還是推廣食安教育。衛生局表示，活動是邀請完成衛生、法規講習的店家自由參與，希望全民監督食安。

台中市衛生局指出，「台中好茶讚」票選活動由台中市食品藥物安全處舉辦，邀請完成衛生及法規講習的店家參與，由專家與衛生稽查員進行實地衛生評核的比重占90%，並透過10%的網路票選方式，邀請全民一起監督食安，提升手搖茶飲的衛生品質。

台中市議會今天召開警消環衛委員會業務質詢，民主進步黨籍台中市議員張耀中指出，手搖飲好喝但營養則見仁見智，負責市民健康的衛生局舉辦手搖飲名店比賽，究竟是要宣傳手搖飲，還是要推廣食安教育。

台中市食安處長邱惠慈答詢表示，為加強宣導食安法規與食品標示、提升手搖茶飲製作衛生品質，舉辦「台中好茶讚」票選活動，鼓勵業者報名參加衛生及法規講習，並由完成講習的業者自由報名參加，希望提醒消費者著重茶飲口感外，也要重視衛生與健康。

台中市衛生局長曾梓展答詢指出，市府每年針對台中市手搖茶飲店執行抽樣檢測，業者須清楚標示茶飲原料、成份。食安處今年稽查店家118家，其中97家符合規定、21家不符規定；農藥殘留檢驗部分，全部合格。（編輯：戴光育）1081120