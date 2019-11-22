打造大倉島亮點 澎縣府建媽祖銅像推環境美化

澎湖大倉媽祖文化園區日前決定在大倉島原地續建完成，讓媽祖銅像得以返澎安座，澎湖縣政府也將同步進行大倉島遊憩設施環境的改善，盼打造澎湖景區新亮點，提升觀光遊憩品質。（澎湖縣政府提供）中央社 108年11月22日

（中央社澎湖縣22日電）大倉媽祖銅像決定在大倉島續建後，澎湖縣政府也將同步進行大倉嶼遊客中心周邊環境美化等，期能在明年觀光季前完成，打造澎湖景區新亮點，提升觀光遊憩品質。

澎湖縣政府旅遊處今天指出，大倉嶼遊客中心因長年遭風吹日曬及海鹽侵蝕，木構架、木質地板有腐壞及變形現象，影響遊客安全。經向交通部觀光局爭取新台幣450萬元經費，今年底發包施作環境美化，趕在於明年觀光季前完工亮相。

澎縣府表示，大倉嶼遊客中心周邊環境美化等改善工程，包括木作棚架防水隔熱、周邊木質鋪面更換及整體環境美化等，預計於今年底施作，在明年觀光季前正式亮相，提升海島觀光遊憩品質。

地方爭論多時的澎湖大倉媽祖文化園區，建建停停，先後歷經多任縣長，澎湖縣長賴峰偉團隊經過評估後，日前決定在大倉島續建，讓流浪在外多年的媽祖銅像得以返澎安座，縣政府也同步先行進行大倉島上遊憩設施與環境的改善。

澎縣府指出，大倉嶼為澎湖唯一坐落於內海的島嶼，從馬公搭船只要10分鐘即可抵達，比起澎湖南北海各離島，其海象相對平穩，並擁有豐富的海上資源及人文歷史，包含潮間帶、沙灘、菜宅及水上活動等，島嶼西側的米白色貝殼沙灘更是觀光客登島必去的景點之一。（編輯：戴光育）1081122