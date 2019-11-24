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蔡適應促新快捷公車 宋瑋莉淨灘響應環保

最新更新：2019/11/24 17:19

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）週末假日基隆藍綠立委參選人各有行程，民進黨蔡適應在後援會成立致詞說，中山線快捷公車正在公路總局初審，期待能提早通車；國民黨宋瑋莉則參加淨灘，呼籲減少使用一次性塑膠產品。

爭取連任的民主進步黨立法委員蔡適應中山區後援會今天成立，蔡適應致詞指出，他與基隆市議員張秉鈞2週前才在立法院召開協調會，邀請交通部公路總局說明中山線快捷公車籌設進度。

蔡適應表示，目前已初步規劃從中山區到南港轉運站路線，公路總局正在初審，他也請公路總局先行和台北市溝通，期待能縮短行政流程提早通車。

此外，蔡適應說，軍港西遷將為中山區帶來新商機，新威海營區會是基隆最大的營區，進駐的官士兵將可帶動附近小吃、服務業發展，他也會建議海軍規劃具有社會公益的睦鄰活動，讓營區與社區能充分互助。

中國國民黨立法委員參選人、市議員宋瑋莉則與前移民署長謝立功等人參與國際獅子會舉辦的望海巷淨灘活動，宋瑋莉呼籲，民眾遊憩時請將垃圾一併帶走，並減少使用一次性塑膠產品，這是海洋保育與海岸環境維護最重要的一步。

她表示，將拾得物經過仔細分類後，種類包含寶特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、免洗餐具等，透過獅友們齊心合力讓淨灘區恢復潔淨樣貌，展現出國際獅子會發揚人類博愛互助精神、獻身社會的宗旨。（編輯：唐聲揚）1081124

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