高市府設新住民委員會議題 議場交鋒

（中央社記者王淑芬高雄27日電）「高雄青連線」市議員鄭孟洳等人今天與立委趙天麟舉行記者會，譴責高雄市長韓國瑜未落實「設立新住民委員會」承諾，卻在競選總統時又提設「新移民委員會」，根本是場騙局。

針對民進黨民代對高市府新住民政策的批評，高市府回應，希望綠營不要說一套做一套。市府舉韓國國瑜多次建議「新住民孕婦立即納入健保」政策為例，卻遭中央反對。

市府指出，服務市民首重實質而非形式，高雄市已設跨局處的新移民事務會報，結合民政、社會、教育等局處，針對新住民遇到的問題做實質解決。

趙天麟與「高雄青連線」議員林智鴻、鄭孟洳等人，偕同新住民代表今天在市議會民進黨團召開「韓假作業沒交還想寫論文？」記者會，批評韓國瑜在市長選舉時承諾要設新住民委員會卻未落實，如今要選總統再提中央設新移民委員會，根本是騙局。

鄭孟洳還原今年4月質詢設新移民委員會議題，當時韓國瑜回應「市府局處設置有上限，且市政輕重緩急有別」。市議員黃文益批評韓國瑜騙台灣人之外又要騙新移民，就是跨國詐騙。

趙天麟不滿韓國瑜敷衍，新住民在韓國瑜眼裡以輕、緩、不重要而擱置，政見未落實，如今又說要設「新移民委員會」，呼籲韓國瑜「查甫人要說得到做得到」，應先回高雄落實政見，否則就是騙局。

另外，民進黨市議員林智鴻今天在總質詢也批評韓國瑜先前在議會答詢成立新移民委員會時，也說市府要推動資訊科技局處等，那是「價值的取捨」考量。

副市長葉匡時針對是否設新住民委員會答詢指出，確實要用前瞻眼光來看待，目前研考會正研議討論整併局處，不過牽涉既有織組架構及人才的問題；再者，韓國瑜也關心科技局的成立，需做整體考量。（編輯：孫承武）1081127