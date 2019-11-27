新北推庶民生活美學 打造聯合品牌文創品

新北市文化局長蔡佳芬27日在市政會議進行「大博物館時代」專題報告，並表示淡水古蹟博物館計畫在紅毛城園區打造網球場。（新北市文化局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年11月27日

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府文化局推廣庶民美術館，將推出「新北大博物館」聯合品牌，除優化軟體與硬體吸引民眾走入文化場館，也將跨域結合在地產業推文創商品，讓民眾體驗多元化饗宴。

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，新北市29區各有特色，不僅文化局要讓市民擁有美學場域，各局處建設、興建工程時也應加入巧思，讓城市生活有美感、處處都有文化，打造新北成為迷人的庶民美術館。

侯友宜表示，新北市立美術館將於明年落成，應結合三峽區、鶯歌區的在地特色，配合交通設施，做好策畫及行銷，打造藝術產業鏈，提高民眾親近意願，以「庶民藝術」的概念，讓市民感受美感與溫度。

在圖書館的空間改造方面，侯友宜希望升級為生活館，民眾可在圖書館創新空間內當創客動手做，甚至玩音樂，讓圖書館不止靜態閱讀，更是激發創意和與人交流的好去處。

新北市府文化局長蔡佳芬今天在市政會議專題報告「大博物館時代」，她說，新北市公私立博物館、藝文場館、市立圖書館共128處，今年優化升級軟、硬體，吸引愈來愈多的民眾走進藝文場域。

蔡佳芬表示，未來將打造「新北大博物館」聯合品牌；她以近期推出的「茶山雲舞茶具組」為例，文創商品結合三峽藍染、鶯歌陶瓷、坪林茶，嘗試將在地產業與文化跨域合作，讓民眾品茗過程一次體驗豐富多元文化。

蔡佳芬說，文化局升級與活化圖書館空間，預計3年內將翻轉18處圖書館，成為廣義的終身學習場域，也以博物館夜生活為主軸，陸續點亮新北夜美學，持續增加園區露營及夜宿博物館、夜遊山城等活動，讓更多民眾以不同方式親近博物館，打造庶民要的生活美學。（編輯：張銘坤）1081127