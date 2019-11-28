游錫堃送羅致政達摩祖師 盼成為勝選不倒翁

民進黨中央護國保台助選團長游錫堃（前左）28日到新北市為黨籍立委參選人羅致政（前右）助選，特地送上達摩不倒翁表示，「羅致政就像這尊不倒翁一樣，一定能在板橋屹立不搖。」中央社記者王鴻國攝 108年11月28日

（中央社記者王鴻國新北28日電）民進黨中央助選團長游錫堃今天幫新北市立委參選人羅致政助選，還特地送羅致政一尊達摩祖師不倒翁並表示，「羅致政就像這尊不倒翁一樣，一定能在板橋屹立不搖。」

新北市立委第7選區（板橋東區61里）參選人羅致政邀游錫堃來到板橋重慶路黃昏市場掃街拜票，獲不少攤販和路人歡迎。短短數百公尺的市場，兩人卻花了1個多小時才走完。

游錫堃特別帶來一尊達摩祖師不倒翁祝羅致政勝選連任成功。游錫堃表示，羅致政無論在中央問政或地方服務，都有非常好的表現與口碑，「羅致政就像這尊不倒翁一樣，一定能在板橋屹立不搖。」隨後羅致政也回贈一枚後援會胸章表達感謝。

羅致政表示，從第一次參選至今，市場的鄉親朋友始終給他滿滿的鼓勵，所以無論選舉行程再忙，一定要安排時間來跟老朋友們問好，並爭取大家繼續支持。這次邀請到超人氣的前行政院長游錫堃來到市場，就是要發揮加乘效果，強化選民的支持與認同。（編輯：李錫璋）1081128