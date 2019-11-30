荷蘭歌手馬丁抵達台南 清唱成名曲讓人驚豔

（中央社記者張榮祥台南30日電）荷蘭歌手馬丁．賀肯斯明天將開唱，揭開台南耶誕跨年節慶的序幕，台南市政府今天安排他在台南市大億麗緻酒店亮相，馬丁也當場清唱成名曲 You raise me up，令人驚豔。

馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）和妻子今天盛裝出席台南市大麗億緻酒店記者會，市長黃偉哲致贈蘭花押花畫、蘭花絲巾等物，歡迎馬丁的到來。

黃偉哲談起為何會知道馬丁的緣由，他說，去年競選台南市長時，跑行程跑得很累，當時滑手機看影音，剛好有人傳來馬丁的歌曲，讓他印象深刻，馬丁的人生故事也很勵志，於是告訴自己，如果選上市長就邀請馬丁來台南，如今願望成真了。

黃偉哲表示，馬丁60多歲了，台南有許多荷蘭的元素，他希望馬丁多走訪台南景點，看看友善的台南市民，品嘗台南的美食和水果。

馬丁夫婦昨天抵達台南，也吃了台南的美食，覺得很好吃。

馬丁是台南耶誕跨年系列首位重量級卡司，明天下午將在東區南紡購物中心開唱，馬丁預定在台南停留一週參與台南的耶誕活動。

馬丁演唱的 You raise me up 影像，目前已在Youtube創下2700多萬次點閱率，他在台南也將和文元國小、復興國小合唱團共同演出。馬丁還特別練唱鄧麗君的名曲「月亮代表我的心」，將和台南市民共同大合唱。

馬丁原是麵包師傅，歐債危機後失業，當時的他對人生絕望，這時女兒替他報名「荷蘭達人秀」，卻讓他奪得冠軍，You raise me up 是他的代表作。（編輯：方沛清）1081130