議會通過新市政大樓規劃費 林右昌：歷史性一步

（中央社記者王朝鈺基隆市2日電）基隆市府規劃在舊公車修理廠興建新市政大樓，規劃案預算前3次都被議會退回，議會今天召開定期會，決議通過1300萬元預算，市長林右昌說，這是歷史性的一步，感謝議會支持。

基隆市政府由於辦公空間嚴重不足，局處分散在各地，造成民眾洽公不便，林右昌選定中正路舊公車修理廠興建新市政大樓，市府曾3次提出規劃案預算，但都被議會退回，今年編列新台幣1300萬元第4度叩關。

基隆市議會今天召開定期會，市議員發言踴躍。市議員莊榮欽表示，他不反對興建市政大樓但地點不適當，請市府尋覓更適當地點，包括考慮原地重建，日本有百年歷史的「原宿車站」都可以拆除，為何基隆市不行？

市議員林旻勳說，新市政大樓選址選了9個地方，經綜合評估後市府認為公車修理廠舊址最為合適，市府也提出完整規劃，讓市民未來洽公不用跑來跑去，他認為沒有理由反對。

議長蔡旺璉請林右昌回應說明後，決議通過新市政大樓興建案相關行政費用50萬元、委託「工程專業管理服務案」600萬元和委託「規劃設計監造技術服務案」650萬元，共計1300萬元。

林右昌接受媒體訪問表示，感謝議員提供寶貴意見，讓市府能逐步調整，現在基隆市府的狀況應該是有史以來最好的時機點，包括府會和諧、地方和中央合作關係和基隆市府財政狀況。

他說，很高興今天初步得到議會支持，市府會努力進行相關規劃和設計，一定會讓新市府大樓成為地標，讓市民未來洽公更方便，市府服務效率更為提升，這是歷史性的一步，非常感謝議會支持，市府會加油。（編輯：李錫璋）1081202