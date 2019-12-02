南洋金門僑青尋根 認識原鄉體會先祖打拚

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）45名東南亞金門僑鄉青年今天回到阿公阿嬤的原鄉，展開尋根之旅。縣長楊鎮浯鼓勵他們到處走走看看，了解先祖早年生活的艱辛，同時認識金門，並期許他們成為延伸金門的力量。

由金門縣政府主辦的南洋鄉僑青年返金尋根交流活動今年邁入第17個年頭，教育處表示，今年有印尼、馬來西亞、新加坡和菲律賓4國10個地區的45名僑青參與。3年前捐贈金沙鎮大地古厝給縣政府的吳家第5代吳銘豪也在其中，這是他這3次返金。

吳銘豪今年24歲，13年前曾隨著父親吳友鏗回鄉祭祖；105年1月他和父親再次回到金門，由父親和堂叔吳友量將大地吳宅捐給縣府；這次父親雖未同行，卻交給了他一項任務，要他獨立處理叔公土地事宜。他表示會全力以赴，不辱使命。

此外，尋根團中最年輕的是13歲的黃乙淳。她的父親黃俊傑曾返金尋根，希望她也有機會回原鄉看看。黃乙淳由姑姑黃怡玲帶著同來，初來乍到，黃乙淳覺得金門很安靜，很希望這幾天能多了解金門的傳統文化。

尋根團中「最年長」的是47歲的新加坡陳國輝，身為第4代金僑的他祖籍在金沙鎮西園，他說，已與姑婆聯絡好，過幾天要去探望老人家。

尋根團中唯二不會說華語的是來自菲律賓的陳依蘭和陳啟修姐弟。教育處社教科科長許能麗說，陳啟修2年前來過金門，由於唇顎裂關係個性害羞，但後來鄉親的熱情改變了他，今年還帶著姊姊同來。

南洋僑青昨天從僑居地搭機到台灣桃園機場，今天在台北松山機場會合，一起回到金門。下午他們到金門大學體驗傳統美食，聆聽民俗專家楊天厚講解湯圓民俗文化後，在縣議員許玉昭號召的榜林媽媽協助下，動手搓湯圓，覺得十分有趣。

尋根團團員隨後到縣政府，受到楊鎮浯等縣府官員的歡迎。楊鎮浯希望金僑把握機會到金門各處走走看看，一方面與金門連結，一方面了解先祖當年在原鄉生活的景況，體會他們下南洋的艱辛。楊鎮浯同時說，每位金僑未來的表現，都是金門力量的延伸，並表示，尋根活動會繼續舉辦下去。（編輯：方沛清）1081202