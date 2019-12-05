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花蓮林管處推林下經濟 果農轉行賣段木和香菇

最新更新：2019/12/05 10:01
花蓮二代林農吳茂坤在壽豐鄉水璉社區向政府承租的林地因造林政策，部分用地砍掉果樹投入造林，近年來經花蓮林管處輔導，作為段木香菇培植地，種香菇、賣楓香段木，段木以目前市價，一噸可賣到新台幣5500元。中央社記者張祈攝　108年12月5日
花蓮二代林農吳茂坤在壽豐鄉水璉社區向政府承租的林地因造林政策，部分用地砍掉果樹投入造林，近年來經花蓮林管處輔導，作為段木香菇培植地，種香菇、賣楓香段木，段木以目前市價，一噸可賣到新台幣5500元。中央社記者張祈攝　108年12月5日

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮二代林農吳茂坤，向政府承租的林地因造林政策，部分用地砍掉果樹投入造林，近年來經花蓮林管處輔導，作為段木香菇培植地，種香菇、賣楓香段木，轉型發展林下經濟。

林務局花蓮林區管理處統計，花蓮公有林地共2000公頃，承租林農約400戶，近年輔導投入林下經濟產業，以壽豐鄉水璉社區為首，試辦40公頃培植段木香菇用的楓香段木，隨後加入的還有、南華及國福等社區及零星承租農。

58歲的吳茂坤，目前擔任水璉林業運銷合作社理事長，他說，政府實施全面造林後，林地內的果樹都砍除改種楓香等樹種的混合林，沒想過20多年後竟成為另一種商機。

吳茂坤說，楓香木砍下成為段木，可直接在林下生產段木香菇，一年來就能收成數百公斤，另外，段木也可直接販售，一噸市價新台幣5500元，目前已有20噸左右訂單。

花蓮林管處作業課長邱煌升表示，楓香木成長快，適合培養香菇菌種所需養分，輔導林農每砍下一棵樹，就要再種一棵，約12年就能長出直徑15公分寬、適合培植香菇的段木；段木經植菌後，2年內可採收6次段木香菇，與林下養蜂，都是林農轉型的新興產業。（編輯：黃世雅）1081205

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