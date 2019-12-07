通靈少女取景爆紅 汐止濟德宮媽祖廟遷原址重建

（中央社記者黃旭昇新北7日電）因戲劇「通靈少女」爆紅的汐止濟德宮媽祖廟，建物老舊受颱風侵襲損壞結構，今天在媽祖3個聖筊同意下舉辦動土典禮，新北副市長謝政達參與祈福，新廟將回到媽祖廟原址。

謝政達表示，台灣傳統宗教科儀、宮廟等都是珍貴的文化資產，汐止濟德宮已有180多年歷史，是汐止媽祖信仰代表性的宮廟，廟中主祀的粉面軟身媽祖高度有1.5公尺，是新北少見的軟身神尊。

神像大致分兩種類型，以膚色區分的「粉面媽」象徵媽祖林默娘成仙前也是凡人；軟身神像身上會再披掛聖袍，媽祖像的四肢關節可靈活轉動，便於更換新裝和出遊搬運移動；硬身則以整塊樟木等木材雕刻，不便搬動，就連神明衣服也會一併刻上。

濟德宮主任委員許仲辰表示，濟德宮建於清嘉慶年間，是汐止最古老的媽祖廟。當時位置在現今寺廟前停車場，為早期交通中樞，造就汐止老街的繁華與富裕，日據時期因興建日本人宿舍，遷建現在的靜修禪院旁，直到台灣光復才於現今廟址重建。

新北市民政局說，戲劇「通靈少女」在台灣吹起旋風後，濟德宮不僅聲名大噪，也讓更多人看到傳統宮廟文化。在廟方長時間奔走籌款後，決定重建寺廟，不僅要讓媽祖廟回到最初設廟時原址，未來三層的建築還會包含文物館，保存汐止最「資深」媽祖廟的往日風華，為汐止老街增添文化亮點。

民政局長柯慶忠說，媽祖信仰是台灣重要的信仰。早期先民要到台灣開墾，必須先渡過凶險黑水溝（台灣海峽），加上台灣地理環境四面環海，無論漁船或商船都會祈求媽祖庇佑航海平安。

民政局指出，濟德宮長期配合市府政策，秉持慈悲大愛精神奉獻地方，連續多年獲市府表揚績優宗教團體，重建媽祖廟是地方重要大事，盼望過程順利。（編輯：洪學廣）1081207