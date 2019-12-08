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台東卑南河床放牧牛隻 遭肢解或割傷

最新更新：2019/12/08 15:51
台東縣卑南鄉萬萬溪河床上，由張姓飼主放牧的牛群驚傳遭人虐殺肢解或割傷，1隻死亡、2隻受傷，警方獲報偵辦中。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月8日
台東縣卑南鄉萬萬溪河床上，由張姓飼主放牧的牛群驚傳遭人虐殺肢解或割傷，1隻死亡、2隻受傷，警方獲報偵辦中。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月8日

（中央社記者李先鳳台東縣8日電）台東縣警察局今天說，卑南鄉萬萬溪河床張姓飼主放牧的牛群遭人虐殺肢解或割傷，1隻死亡、2隻受傷，警方獲報偵辦中，呼籲民眾愛護動物，以免觸法。

台東縣警分局卑南分駐所長邱泰德說，7日下午4時許，張姓民眾前來報案稱，他到卑南鄉萬萬溪河床查看所飼養的牛群時，發現有牛隻不明原因被人肢解及割傷。隨即派員前往現場處理，當場確認張姓民眾所飼養的8隻牛，其中1隻小牛遭肢解，另有2隻牛身體部位遭利刃劃傷。

邱泰德說，飼主表示未與人結怨，但牛隻明顯是用利刃肢解或割傷。飼養的牛隻附近的果樹常被破壞，但不知是否和此案有關聯，正積極調查以釐清真相。（編輯：陳俊碩）1081208

台東縣一名張姓飼主在卑南鄉萬萬溪河床上放牧牛群，7日巡查時卻發現有牛隻遭人肢解及割傷，1隻死亡、2隻受傷，隨即向警方報案。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月8日
台東縣一名張姓飼主在卑南鄉萬萬溪河床上放牧牛群，7日巡查時卻發現有牛隻遭人肢解及割傷，1隻死亡、2隻受傷，隨即向警方報案。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月8日
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