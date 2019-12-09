臨斷層帶花蓮縣警局廳舍將新建 徐榛蔚喊錢不夠

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮縣警察局緊臨「米崙斷層」地帶，且建物老舊空間不足，利用前瞻計畫申請新台幣6億多元新建廳舍大樓，縣長徐榛蔚說，原先爭取20億元雖被刪減，未來分階段持續爭取。

花蓮縣警察局今天舉行警勤科技大樓暨綜合大樓新建廳舍開工及動土典禮，徐榛蔚、花蓮地檢署檢察長洪信旭、花蓮縣警察局長林樹徽、前局長廖美鈴、李西河及花蓮縣議員等出席。

徐榛蔚致詞說，2年多前在廖美鈴任內時提出20億元的建置計畫，獲當時縣府支持，無奈被中央刪減預算只剩6億多元。目前先做第一階段，後續仍要繼續爭取，這是地方的機會。

林樹徽說，花蓮縣警察局多棟廳舍經耐震力評估結果嚴重不足，且緊臨斷層帶，為因應整體災害時須維持正常機能運作，因此有新建的急迫需求。

利用前瞻基礎建設計畫，提報「花蓮縣守護城鄉警察行政大樓建置計畫－花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程」，計畫預算總金額新台幣6億3230萬多元，由內政部警政署補助90%，花蓮縣政府自籌配合款10%。

花蓮縣警察局主體建築籌建於民國51年間，屬早期舊式建築，廳舍室內格局狹小，外牆裝修材剝落，屋頂多處漏水翻修，遇下雨仍有漏水情形。縣府委請結構工程技師公會辦理建築物耐震能力詳細評估，部分主體建築物耐震係數不足，須進行補強，後又歷經多次地震，水泥牆面時有龜裂，主體結構安全堪慮。

花蓮縣警察局表示，此計畫案歷經5次招標，今年3月15日開標，今天開工動土，預計於民國110年10月完工。將拆除耐震能力嚴重不足且分布坐落於基地各處的警局後勤科等多棟建築，規劃新建2棟地下2層地上5層的辦公廳舍，基地北側興建警勤科技大樓，西側興建綜合大樓，總面積1萬5921多平方公尺，提供員警辦公及民眾洽公使用，以解決辦公空間狹小及耐震能力不足問題。（編輯：黃世雅）1081209

花蓮縣警察局9日舉行警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程動土典禮，花蓮縣長徐榛蔚（前左）、花蓮縣警察局長林樹徽（前右）等人出席儀式。中央社記者李先鳳攝 108年12月9日