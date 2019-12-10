侯友宜：若中槍命危 40年前囑妻放棄急救

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市長侯友宜今天參加社會局「晚年人生我做主」工作坊活動笑談生死，他表示，由於警察出生入死，早在40年前就已預立醫囑，要求妻子若他中槍命危時，不要急救，讓他好好走。

新北市政府社會局打破禁忌，「晚年人生我做主」工作坊，倡議「遺愛不留遺憾」的觀念，累計已有1500名長者參與，而在今天的課程上，上百名長者陳列著各自「代代箱傳」的皮箱，在小皮箱中放進醫囑及遺囑，甚至自己珍愛的紀念品「寶貝」，希望在預為規劃人生，身後才能笑著離開人世。

會中特別邀請侯友宜和年逾7旬的王洪月華暢談生死。王洪月華說，丈夫35年前死亡後，她成了單親媽媽，獨力撫養3名子女長大，好不容易熬出頭，退休後她將丈夫送的定情物耳環、手錶、旗袍等裝在小皮箱內，並將50年前的結婚照轉印在化妝包上，從此如同亡夫陪著去各地旅行，帶著先生的愛去環遊世界。

亞東醫院加護病房主任洪芳明表示，根據醫院今年10月的調查，有高達85.2%的銀髮族表示「主動與家人討論身後事」很重要，卻又礙難啟口。若最後是無效的醫療行為，其實對病人徒增痛苦而已。

侯友宜與王洪月華暢談生死並表示，早在40年前就預立醫囑，因為他從事高風險的警察工作，看過太多的生死，甚至同仁就在眼前中彈身亡。因此，他特別交代妻子，萬一有天他中槍命危時不要插管急救，讓他好好的走。

只是，他卻覺得對不起長久照顧自己的岳母，因為岳母老年多病，88歲病危送進醫院時，在急救與否都可能死亡的情形下，醫生就問要不要急救，「救是愛，但不救也是愛」，在兩難下，他說，仍要求醫生盡力搶救，結果就是插管維生，讓她多痛苦2週才離世，對此他一直深覺遺憾。

侯友宜強調，引用聖嚴法師的名言，面對死亡跟面對煩惱一樣，要「面對它、接受它、處理它、放下它」，面對可能發生的病痛與意外，事先做好安排與準備，不但為自己身後做好規劃，也讓自己與家人都能繼續人生下一段美好旅程。（編輯：方沛清）1081210